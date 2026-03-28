В Ставрополе Киев дистанционно подорвал своего агента при задержании

Гражданин РФ 1995 года рождения собирался по заданию украинских спецслужб устроить диверсионно-террористический акт (далее — ДТА) в Ставрополе.
«При задержании диверсанта сотрудниками спецподразделения ФСБ России украинский куратор осуществил дистанционный подрыв СВУ, в результате которого преступник получил ранения, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники органов безопасности и гражданское население при этом не пострадали.
В ходе осмотра места происшествия было изъято второе самодельное взрывное устройство, в нём было 1,5 килограмма пластичного взрывчатого вещества.