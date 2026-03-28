За пять лет в Омской области пропало больше 2000 детей

С 2020 по 2025 год в Омской области пропали 2250 детей. Такие данные предоставили в региональном УМВД интернет-изданию NGS55.
Больше всего случаев — 545 — в полиции зафиксировали в 2021 году, меньше всего пропаж — 356 — зарегистрировали в 2024 году. В прошлом, 2025-м, году произошло 379 таких случаев.
В ведомстве подчеркнули, что все дети найдены: в розыске ни один из 2250 детей не числится.
По данным УМВД, чаще всего в Омской области пропадают подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Как правило, их находят у друзей или знакомых.