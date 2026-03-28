61-летний волгоградец потерял 260 тыс. ради работы охранником в Италии

В Волгограде 61-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 260 тысяч рублей при поиске работы за границей. Начиналось все очень красиво: волгоградец нашел вакансию охранника, которая предполагала переезд из Красноармейского в центр Средиземноморья, с страну гор, моря и солнца. Мужчина так загорелся работой в Италии, что разум его на время отключился. Он лично перевел мошенникам на сомнительный счет все свои накопления.