61-летний волгоградец потерял 260 тыс. ради работы охранником в Италии

В Волгограде 61-летний мужчина стал жертвой мошенников и потерял 260 тысяч рублей при поиске работы за границей. Начиналось все очень красиво: волгоградец нашел вакансию охранника, которая предполагала переезд из Красноармейского в центр Средиземноморья, с страну гор, моря и солнца. Мужчина так загорелся работой в Италии, что разум его на время отключился. Он лично перевел мошенникам на сомнительный счет все свои накопления.
— Поверив в достоверность предложенной работы, потерпевший перевел личные сбережения в сумме свыше 260 тыс. рублей. Деньги были перечислены через установленное мобильное приложение с использованием обменного фонда на неустановленный счет, подконтрольный злоумышленниками, — рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области.
Только спустя время волгоградец понял, что его подло обманули. Он побежал писать заявление в полицию. Уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», сотрудники завели, но сможет ли мужчина вернуть свои деньги, пока большой вопрос.