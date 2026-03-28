Погиб ребенок, родители в тяжелом состоянии: губернатор Евраев рассказал о последствиях ночной атаки дронов на Ярославскую область

В ночь на 28 марта в Ярославской области во время массированной атаки украинских беспилотников погиб ребенок. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своих социальных сетях.
«Погиб ребенок, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ Ярославского района», — написал глава региона. По данным Евраева, родители ребенка были госпитализированы, их состояние оценивается как тяжелое. Также сообщается, что пострадала еще одна жительница из соседнего дома. Кроме того, чиновник сообщил о повреждении торгового объекта и жилых домов.
Согласно сообщению руководителя региона, силы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы РФ уничтожили более 30 дронов Вооруженных сил Украины над Ярославской областью.
Российские средства противовоздушной обороны сработали над российскими территориями также вечером накануне. В Минобороны РФ сообщили, что в период с 20:00 до 23:00 27 марта были перехвачены и уничтожены 52 украинских беспилотника самолетного типа. Атаке подверглись восемь регионов: Брянская, Курская, Белгородская, Смоленская, Воронежская, Ростовская области, Московский регион и Республика Крым.
Накануне, в ночь на 27 марта, при отражении атаки на Ленинградскую область российские силы ПВО уничтожили 36 дронов противника. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем канале, добавив, что режим воздушной опасности был отменен.
На фоне массированных атак в ночь на 28 марта в России ограничили работу нескольких аэропортов. В пресс-службе Росавиации уточнили, что к 05:50 число воздушных гаваней с ограничениями достигло 15. Аэропорты Домодедово и Нижнего Новгорода работали на прием и отправку рейсов по согласованию со спецслужбами. Ночью полетные ограничения вводились в аэропортах Орска, Уфы, Самары, Оренбурга, Нижнекамска, Казани, Бугульмы, Иваново, Пскова, Саратова, Санкт-Петербурга и Ярославля. Также с вечера 27 марта оставался недоступным аэропорт Пензы. В Росавиации подчеркнули, что данные ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.