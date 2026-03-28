Талыми водами подтоплены дома и участки в Усольском районе и Иркутском округе

В Иркутской области сохраняется сложная обстановка из-за паводков. На контроле Главного управления МЧС находятся три населенных пункта в двух муниципальных образованиях.
Больше всего воды в селе Большая Елань Усольского района. Там подтоплены 2 жилых дома и 23 приусадебных участка. В Иркутском округе, в селе Хомутово, затопило 18 участков, в селе Урик — 2 участка.
Спасатели работают круглосуточно. В Большой Елани уже обустроили канал протяженностью 1,5 километра. Приступили к прокладке второго канала такой же длины. На месте работает инженерная техника для углубления водоотводных канав и отвода воды в пойму реки Картагон. Параллельно ведется откачка талой воды из жилых домов — задействованы пожарно-спасательные и вакуумные машины.
В селах Урик и Хомутово специалисты прочищают водопропускные каналы, ливневые и водоотводные системы.
Всего к ликвидации последствий привлечены 62 человека и 32 единицы техники. От МЧС России работают 22 специалиста и 10 спецмашин. Подразделения регионального Главка переведены в режим «Повышенная готовность».