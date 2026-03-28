Талыми водами подтоплены дома и участки в Усольском районе и Иркутском округе

Спасатели работают круглосуточно. В Большой Елани уже обустроили канал протяженностью 1,5 километра. Приступили к прокладке второго канала такой же длины. На месте работает инженерная техника для углубления водоотводных канав и отвода воды в пойму реки Картагон. Параллельно ведется откачка талой воды из жилых домов — задействованы пожарно-спасательные и вакуумные машины.