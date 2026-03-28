В Крыму ВАЗ намотало на столб после столкновения с Mercedes — ранены трое

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мар — РИА Новости Крым. В Красногвардейском районе Крыма водитель автомобиля ВАЗ и два его пассажира пострадали в ДТП. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Крыма.

Источник: Госавтоинспекция Крыма

Авария произошла в ночь на субботу на выезде к трассе Новороссия от села Восход.

«Водитель автомобиля “ВАЗ-2110” 1999 года рождения при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes и допустил с ним столкновение. После чего отечественную легковушку отбросило на опору дорожного знака», — уточнили подробности случившегося правоохранители.

В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗа 1994 и 2005 годов рождения были доставлены в больницу с различными травмами.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

На этой неделе на трассе Симферополь — Красноперекопск водитель автомобиля Hynday вылетел на обочину и перевернулся. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей.

