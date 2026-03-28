В Крыму ВАЗ намотало на столб после столкновения с Mercedes — ранены трое

Авария произошла в ночь на субботу на выезде к трассе Новороссия от села Восход.
«Водитель автомобиля “ВАЗ-2110” 1999 года рождения при выезде на главную дорогу не предоставил преимущество в движении автомобилю Mercedes и допустил с ним столкновение. После чего отечественную легковушку отбросило на опору дорожного знака», — уточнили подробности случившегося правоохранители.
В результате ДТП водитель и два пассажира ВАЗа 1994 и 2005 годов рождения были доставлены в больницу с различными травмами.
Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
На этой неделе на трассе Симферополь — Красноперекопск водитель автомобиля Hynday вылетел на обочину и перевернулся. В результате пострадали четыре человека, в том числе двое детей.