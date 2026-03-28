В Екатеринбурге МВД за время очередного рейда выявило 85 незаконных мигрантов

В Екатеринбурге в ходе очередного рейда полиция выявила 85 жителей, нарушающих миграционное законодательство, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Рейд проходил на территории многофункционального центра по ул. Кислородная, 8.

Источник: Коммерсантъ

«В рейде приняли участие представители подразделений по вопросам миграции, участковые уполномоченные, ППС, сыщики центра по противодействию экстремизму и коллеги из следственного управления СКР по Центральному военному округу. У граждан проверялось наличие документов, а у тех, кто получил российское гражданство, не забыли ли они встать на воинский учет. Многие иностранцы уверяли полицейских, что все у них в порядке. Однако на деле оказалось наоборот. В общей сложности проверкам подверглись порядка 400 человек, из которых 85 были нарушителями миграционного законодательства нашей страны. В основном это уроженцы стран ближнего зарубежья», — отметил полковник Горелых.

Позже всех нарушителей «вежливо» сопроводили в территориальный отдел полиции, а оттуда в городской центр временного содержания иностранных граждан. Вскоре судебные приставы начнут их выдворять за пределы РФ. После этого им будет запрещен въезд в страну на пять лет.

«Рейдовые мероприятия по соблюдению миграционного законодательства свердловским гарнизоном будут продолжены и в дальнейшем. О том, что данная тема актуальна, говорят итоги работы ОВД области с начала текущего года. За неполных 3 месяца полиция уже выявила и выдворила на Среднем Урале свыше 900 нелегалов. Выписано штрафов на сумму более 2 млн руб. Эти средства пополнят госбюджет», — подчеркнул полковник Горелых.