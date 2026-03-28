За подмену наркоза на физраствор осудили ординатора в Приморье

Студент похитил препарат во время практики в больнице.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке вынесли приговор ординатору Дальневосточного федерального университета. Его признали виновным в хищении наркотического средства с использованием своего служебного положения. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

В июле 2025 года в Медицинском комплексе ДВФУ студент проходил производственную практику в отделении анестезиологии и реанимации, где имел доступ к лекарствам. Он взял шприц с препаратом, предназначенным для введения пациентов в состояние наркоза, и заменил его обычным солевым раствором.

Наркотическое вещество парень оставил себе для личного пользования. Махинацию выявили сотрудники УФСБ России по Приморскому краю. На машину и другое имущество осужденного стоимостью свыше 600 тысяч рублей наложили арест.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и два месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Отбывать назначенное наказание бывшему медику предстоит в колонии общего режима. На текущий момент приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован защитой в установленном законом порядке.