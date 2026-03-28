В Кронштадте гость на свадьбе вонзил нож в жениха

В Кронштадтском районе свадьба закончилась ножевым ранением жениха. Инцидент произошел в пятницу ночью, 27 марта.
Сотрудники правоохранительных органов прибыли на место происшествия — в квартиру на Посадской улице. Пострадавшим оказался 24-летний местный житель.
У него были множественные ножевые ранения. Молодого человека госпитализировали.
«У пострадавшего молодого человека была свадьба и после застолья в ресторане компания продолжила празднование в квартире жениха», — рассказали подробности в пресс-службе полиции Северной столицы.
Под подозрением попал 18-летний житель республики Тыва. Он был пьяным. По предварительным данным, между женихом и им разгорелся конфликт.
Возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ. Об этом пишет «Вечёрка».