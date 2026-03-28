В конкурсе «Хабаровская марка» могут поучаствовать жилищные организации

На конкурс принимаются заявки по внедренным в 2025 году материалам и технологиям, методам, методикам. Прием заявок будет проводиться с 6 по 10 апреля по адресу: улица Карла Маркса, 66, кабинет № 15, ежедневно с 10:00 до 18:00. Контактные телефоны: 41−94−67, 41−98−75.
«В состязании могут принять участие жилищные организации всех форм собственности, предоставляющие услуги в сфере управления, содержания и ремонта жилищного фонда на территории города по двум направлениям: “Внедрение инновационных материалов и технологий в процессе предоставления жилищно-коммунальных услуг жилищными предприятиями” и “Внедрение инновационных методов, методик при организации предоставления жилищно-коммунальных услуг жилищными предприятиями”», — рассказали в пресс-службе мэрии.
Ознакомиться с постановлением, критериями оценки заявок, а также скачать формы заявок по направлениям можно по ссылке. Победители конкурса получат дипломы и почетные знаки «Хабаровская марка».