Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рабочий сорвался в шахту лифта на стройке в Приморье

Мужчина получил смертельные травмы на объекте по Океанскому проспекту.

Источник: прокуратура Приморского края

Днем 28 марта на одной из строительных площадок города произошла трагедия. Работник упал в открытую шахту лифта и погиб на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".

Несчастный случай произошел на возводимом объекте на Океанском проспекте. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, спасти человека медики не смогли. Для выяснения всех деталей случившегося на место происшествия лично выехала прокурор Фрунзенского района Татьяна Бакарева.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ, а также миграционного законодательства», — рассказали в прокуратуре Приморского края.

Сейчас на стройке работают специалисты Государственной инспекции труда, которые расследуют причины гибели человека. Также правоохранители проводят доследственную проверку. Ход всех разбирательств находится на строгом контроле надзорного ведомства.