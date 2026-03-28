Рабочий сорвался в шахту лифта на стройке в Приморье

Днем 28 марта на одной из строительных площадок города произошла трагедия. Работник упал в открытую шахту лифта и погиб на месте. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток".
Несчастный случай произошел на возводимом объекте на Океанском проспекте. Травмы оказались несовместимыми с жизнью, спасти человека медики не смогли. Для выяснения всех деталей случившегося на место происшествия лично выехала прокурор Фрунзенского района Татьяна Бакарева.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ, а также миграционного законодательства», — рассказали в прокуратуре Приморского края.
Сейчас на стройке работают специалисты Государственной инспекции труда, которые расследуют причины гибели человека. Также правоохранители проводят доследственную проверку. Ход всех разбирательств находится на строгом контроле надзорного ведомства.