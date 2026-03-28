В Самаре спасли мужчину с дрейфующей льдины

Озорство и весеннее настроение чуть было не довело до печального финала молодого жителя Самары. Ледоход на Волге почти закончился, но отдельные осколки речного панциря ещё можно наблюдать на речной воде. Заметив один из таких, мужчина 2003 года рождения забрался на него. Льдину понесло течение и в считанные секунды она оказалась далеко от берега. Самостоятельно вернуться на сушу человек уже не мог. Добираться вплавь было крайне рискованно. Температура воды в районе набережной сейчас не превышает +3∘C. Для неподготовленного человека — верная смерть.