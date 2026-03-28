В Ульяновске возобновили поиски пропавших при переходе Волги подростков

«Поиски возобновлены. Они будут продолжаться в течение светового дня», — сказала собеседница агентства.
28 марта запланировано обследование дна реки эхолотом и подводным дроном. При необходимости будут также осуществляться водолазные спуски.
Двое подростков 2011 года рождения пропали в ночь на 23 марта. Со слов матери одного из них, несовершеннолетние пошли пешком со стороны микрорайона Нижняя Терраса в направлении Ленинского района по Волге. Участок на реке, где был запеленгован последний сигнал от мальчиков, проверяют следственные органы и спасатели.
За несколько часов до того, как юноши перестали выходить на связь, их зафиксировали камеры уличного наблюдения. Подростки, похожие на пропавших по описанию, находились на остановке общественного транспорта на левом берегу Волги. Затем камера зафиксировала мальчиков на дамбе на берегу Волги в микрорайоне Нижняя Терраса. Путь несовершеннолетних через реку отследил квадрокоптер по следам на снегу. Примерно в 300 метрах от правого берега Волги след детей потерян. В этих местах начинаются промоины.