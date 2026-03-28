Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рэкетиры из 1990-х задержаны в Витебске

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Сотрудники второго управления ГУБОПиК МВД Беларуси раскрыли серию тяжких преступлений конца 1990-х — начала 2000-х в Витебской области, сообщили в пресс-службе МВД.

Источник: Sputnik.by

В результате при силовой поддержке «Алмаза» были задержаны четверо неоднократно судимых жителей Витебска, которые были участниками вооруженной организованной группы.

«Достоверно установлено, что фигуранты совершали разбои, грабежи и вымогательства, а также причастны к убийству одного из охранников частного предприятия, с владельцев которого требовали деньги», — говорится в сообщении.

Преступления прошлых лет расследуют

Правоохранители подчеркнули, что ведется кропотливая работа, чтобы раскрыть преступления прошлых лет, она никогда не прекращается. В МВД заверили, что все виновные понесут заслуженное наказание, даже спустя десятки лет.

Ранее сообщалось, что жлобинские правоохранители сумели раскрыть дело об изнасиловании 13-летней давности. Также правоохранители нашли маньяка из 1990-х. Злоумышленник с 1996 по 1999 год убивал жертв в лифтовых шахтах, на технических этажах, на крышах домов, в одном случае — в квартире.