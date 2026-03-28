Рэкетиры из 1990-х задержаны в Витебске

В результате при силовой поддержке «Алмаза» были задержаны четверо неоднократно судимых жителей Витебска, которые были участниками вооруженной организованной группы.
«Достоверно установлено, что фигуранты совершали разбои, грабежи и вымогательства, а также причастны к убийству одного из охранников частного предприятия, с владельцев которого требовали деньги», — говорится в сообщении.
Преступления прошлых лет расследуют
Правоохранители подчеркнули, что ведется кропотливая работа, чтобы раскрыть преступления прошлых лет, она никогда не прекращается. В МВД заверили, что все виновные понесут заслуженное наказание, даже спустя десятки лет.
Ранее сообщалось, что жлобинские правоохранители сумели раскрыть дело об изнасиловании 13-летней давности. Также правоохранители нашли маньяка из 1990-х. Злоумышленник с 1996 по 1999 год убивал жертв в лифтовых шахтах, на технических этажах, на крышах домов, в одном случае — в квартире.