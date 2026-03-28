МИД Казахстана прокомментировал инцидент с участием граждан республики в России

«26 марта 2026 года в вахтовом поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел инцидент бытового характера, в том числе с участием граждан Республики Казахстан. В целях всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего правоохранительными органами Российской Федерации были проведены соответствующие процессуальные действия, в том числе задержание участников конфликта. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются», — сказал официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев.