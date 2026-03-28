МИД Казахстана прокомментировал инцидент с участием граждан республики в России

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Видеокадры драки якобы с участием казахстанцев в Ленинградской области РФ распространились в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Новость прокомментировали корреспонденту Sputnik в МИД Казахстана.

«26 марта 2026 года в вахтовом поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел инцидент бытового характера, в том числе с участием граждан Республики Казахстан. В целях всестороннего и объективного выяснения обстоятельств произошедшего правоохранительными органами Российской Федерации были проведены соответствующие процессуальные действия, в том числе задержание участников конфликта. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются», — сказал официальный представитель МИД Ерлан Жетыбаев.

Также в ведомстве сообщили, что среди граждан Казахстана отсутствуют лица, получившие тяжелые травмы или нуждающиеся в госпитализации.

«Обстановка на месте остается стабильной и находится под контролем компетентных служб. Сотрудники Генерального консульства Республики Казахстан в Санкт-Петербурге находятся на постоянном контакте с представителями правоохранительных органов Российской Федерации», — отметил Жетыбаев.

Для оказания необходимой консульско-правовой поддержки гражданам на место происшествия выехал Генконсул Казахстана.