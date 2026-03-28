Режим повышенной готовности ввели из-за аварии в доме в Зеленом Городе

В Нижнем Новгороде ввели режим повышенной готовности из-за аварийной ситуации в жилом доме № 10/2, Санаторий имени ВЦСПС, в поселке Зеленый Город. Соответствующее постановление размещено на сайте городской администрации.
Опасной признана территория в радиусе трех метров от здания — ее уже оградили и ограничили доступ посторонних. Для жителей организуют пункт временного размещения на базе детского лагеря «Чайка», где им обеспечат питание и необходимые условия.
Кроме того, ресурсоснабжающим организациям рекомендовано отключить дом от воды, тепла и электричества, а начисления за коммунальные услуги временно приостановить. Власти также займутся оценкой ущерба и составлением списков жильцов, подлежащих расселению.
Контроль за ситуацией ведут городские службы и экстренные ведомства.