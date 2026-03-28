В Самаре расследуют ДТП со скорой помощью

Силовики устанавливают причину и обстоятельства ДТП. По данным полиции, авария произошла в Красноглинском районе города в 13:20 (MSK+1). Водитель автомобиля, мужчина 1953 года рождения, за рулем автомобиля Lada Niva ехал по Красноглинскому шоссе со стороны улицы Шлюзовой в направлении Ногина. При повороте налево на зеленый сигнал светофора на регулируемом перекрестке у дома № 15 по улице Ногина он не уступил дорогу и столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи «ГАЗель Next», за рулем которой находился мужчина 1973 года рождения.