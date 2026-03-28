ТАСС: заместителя главы Челябинска задержали

«Сегодня задержан Астахов. Мероприятие прошло совместно с оперативниками ФСБ и сотрудниками СК», — отметил собеседник агентства.
Астахов курирует сферу городского хозяйства в Челябинске, в том числе работу жилищно-коммунального комплекса.
ЧЕЛЯБИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали заместителя главы города Челябинска Александра Астахова. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах региона.
