На Кубани в ДТП с грузовиком погиб 27-летний водитель. Авария произошла на трассе «Кавказ» утром 28 марта.
Водитель lada Priora двигался со стороны Ростовской области в сторону Ставропольского края. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.
От полученных травм молодой человек за рулем отечественного авто скончался на месте аварии. Водитель грузовика госпитализирован, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.
В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.