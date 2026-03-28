На Кубани в ДТП с грузовиком погиб 27-летний водитель

Обстоятельства аварии, в которой погиб 27-летний водитель, выясняют на Кубани.

Источник: пресс-служба Госавтоинспекции Кубани

На Кубани в ДТП с грузовиком погиб 27-летний водитель. Авария произошла на трассе «Кавказ» утром 28 марта.

Водитель lada Priora двигался со стороны Ростовской области в сторону Ставропольского края. В какой-то момент легковушка выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком.

От полученных травм молодой человек за рулем отечественного авто скончался на месте аварии. Водитель грузовика госпитализирован, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Кубани.

В настоящее время обстоятельства аварии устанавливаются.