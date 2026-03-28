Мужчину осудили за интернет-мошенничество на 9 млн тенге в Кызылорде

«В результате по всей республике обманут 121 человек, а общий причиненный материальный ущерб составил около Т9 млн», — говорится в сообщении в субботу.
Как уточняется, 31-летний житель Кызылорды 19 ноября 2025 года приговорен к трем годам ограничения свободы за мошенничество с использованием интернета.
Отмечается, что в 2024 году он действовал в составе группы лиц по предварительному сговору. Для реализации схемы был создан фальшивый аккаунт в социальной сети под именем «Dake_87057380827», где, используя личные данные других людей, злоумышленник вводил граждан в заблуждение.
Сообщается, что под предлогом «возврата вложенных средств с прибылью» он убеждал потерпевших переводить деньги, после чего присваивал их через букмекерскую контору и платежную систему.
В ходе судебного разбирательства подсудимый полностью признал вину и возместил причиненный ущерб потерпевшим.
Суд учел данные обстоятельства и назначил наказание, не связанное с лишением свободы.
В настоящее время осужденный отбывает наказание под пробационным контролем по месту жительства. Приговор вступил в законную силу.