На трассе поймали красноярца со 144 штрафами и просроченными правами

На 86-м километре автодороги Красноярск — Енисейск сотрудники полиции остановили автомобиль Nissan Ernessa для обычной проверки документов. Однако для 28-летнего водителя эта встреча закончилась эвакуацией машины и перспективой провести ближайшие две недели в спецприемнике.
Как сообщили в Госавтоинспекции, в ходе проверки вскрылись сразу два грубых нарушения. Выяснилось, что срок действия водительского удостоверения молодого человека давно истек. Но еще более внушительным оказался список его долгов: за последний год автомобилист накопил 144 административных штрафа, ни один из которых так и не оплатил.
В отношении нарушителя инспекторы составили 113 протоколов по статье 20.25 КоАП РФ за неуплату штрафов в срок. Теперь мужчине придется либо выплатить долги в двойном размере, либо отправиться под арест на срок до 15 суток.
Кроме того, за езду без действующих прав на красноярца составили материал по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, что влечет за собой штраф до 15 тысяч рублей. Сам автомобиль прямо с трассы отправили на штрафстоянку.
В полиции напоминают: управление транспортом с просроченными документами и игнорирование штрафов — это не просто формальность, а серьезные нарушения. Перед поездкой водителям настоятельно рекомендуют проверять сроки действия прав и наличие задолженностей, чтобы избежать ареста и изъятия имущества.