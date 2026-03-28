В Петербурге провели рейд по выявлению нелегалов

С. -ПЕТЕРБУРГ, 28 мар — РИА Новости. Полицейские Санкт-Петербурга вместе с представителями других силовых органов выявили нарушителей в ходе рейда на объектах, где работает много иностранных граждан, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: Петербургская полиция/Telegram

Согласно релизу ведомства, полицейские вместе с представителями военных следственных органов, УФСБ и Росгвардии провели проверки на овощебазе на Софийской улице и в распределительном центре крупного ритейлера на Московском шоссе.

«В общей сложности полицейские проверили свыше 700 человек, около 500 из них — иностранные граждане. У большинства не возникло проблем с документами. Тем не менее полицейские выявили порядка 30 нелегалов… Отдельное внимание уделили натурализованным гражданам, выявив среди них 61 человека, уклоняющегося от исполнения воинской обязанности», — рассказали в ГУМВД.

Уклонистов передали представителям военных комиссариатов, а нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности, добавили в региональном главке.