В Петербурге провели рейд по выявлению нелегалов

Согласно релизу ведомства, полицейские вместе с представителями военных следственных органов, УФСБ и Росгвардии провели проверки на овощебазе на Софийской улице и в распределительном центре крупного ритейлера на Московском шоссе.
«В общей сложности полицейские проверили свыше 700 человек, около 500 из них — иностранные граждане. У большинства не возникло проблем с документами. Тем не менее полицейские выявили порядка 30 нелегалов… Отдельное внимание уделили натурализованным гражданам, выявив среди них 61 человека, уклоняющегося от исполнения воинской обязанности», — рассказали в ГУМВД.
Уклонистов передали представителям военных комиссариатов, а нарушителей миграционного законодательства доставили в отделы полиции и привлекли к административной ответственности, добавили в региональном главке.