В Краснодаре более 23 улиц остались без света из-за аварии

Энергоавария произошла в Прикубанском округе Краснодара.

Источник: Комсомольская правда

В Краснодаре более 23 улиц остались без света из-за аварии. Отключение произошло в Прикубанском округе.

«Причина отключения — сработала защита на линии 6−10 кВ, отключилась ПС “АН-305”, отключены 14 трансформаторных подстанций», — сообщили в городской Единой дежурно-диспетчерской службе.

Временно обесточены улицы 1 Мая, Дагестанская, Интернациональный бульвар, Киргизская, Красивая, Латышская, Литовская, Эстонская, Ростовское шоссе, Московская, Автомобильная.

Без света остались улицы Тополиная, Корчагинцев, 2-й Красивый переулок, Молдаванская, Осетинская, Правды, Узбекская, Туркменская, пер. Топольковый, Революционная, Байбакова, Тебердинская и другие.

На месте поломки работает бригада специалистов. Время восстановления подачи электроэнергии уточняется.