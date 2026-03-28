Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки рыбаков заметили на тонком льду Шершней в Челябинске в выходной

И это несмотря на постоянные предупреждения спасателей об опасности весеннего льда.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 28 марта, в Челябинске на тонкий лед Шершневского водохранилища вышли десятки рыбаков. Фото в редакцию ИА «Первое областное» прислали очевидцы.

«Вот такая картина на Шершнях. Это в районе моста. У берега еще больше людей, гуляют целыми семьями», — рассказала челябинка Елизавета.

Спасатели уже проводят в Челябинской области профилактическую работу и каждый день напоминают: из-за аномально теплой погоды толщина льда быстро сокращается. А значит, каждый выход на водоем может стать последним.

Кроме того, нарушителей за выход на тонкий лед ждут штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.