Десятки рыбаков заметили на тонком льду Шершней в Челябинске в выходной

Сегодня, 28 марта, в Челябинске на тонкий лед Шершневского водохранилища вышли десятки рыбаков. Фото в редакцию ИА «Первое областное» прислали очевидцы.
«Вот такая картина на Шершнях. Это в районе моста. У берега еще больше людей, гуляют целыми семьями», — рассказала челябинка Елизавета.
Спасатели уже проводят в Челябинской области профилактическую работу и каждый день напоминают: из-за аномально теплой погоды толщина льда быстро сокращается. А значит, каждый выход на водоем может стать последним.
Кроме того, нарушителей за выход на тонкий лед ждут штрафы в размере от 500 до 2000 рублей.