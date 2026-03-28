Поступивший с температурой мужчина умер после капельницы в больнице Геленджика

Как сообщает Baza, причиной смерти стало повреждение артерии.

Источник: Югополис

В Геленджике 26‑летний мужчина скончался в больнице после того, как ему поставили капельницу. Молодой человек поступил в медучреждение с симптомами ОРВИ ещё в ноябре прошлого года, сообщает Baza со ссылкой на родных покойного.

По данным источника, после капельницы у пациента резко снизилось давление. Молодого мужчину перевели в реанимацию. Врачи сообщили родственникам, что состояние пациента стабильное и вскоре его переведут в обычную палату. На утро мужчина скончался.

В публикации сказано, что по результатам вскрытия причиной смерти стало проникающее ранение шеи с повреждением вены и сонной артерии. Травма привела к обильной кровопотере. У пациента развился шок, что привело к остановке сердца.

Близкие мужчины считают, что ранение могло быть получено в процессе установки катетера. Baza пишет, что видеоматериалы из инфекционного отделения, предположительно, были утрачены. В настоящее время следователи изъяли жёсткие диски с целью восстановить записи.

Как пишет «КП-Кубань», по факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».