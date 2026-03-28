МВД Беларуси заявило о задержании участников вооруженной группы из 1990-х

Министерство внутренних дел заявило о задержании участников вооруженной группы из 1990-х.
Сотрудниками 2-го управления ГУБОПиК МВД была раскрыта серия тяжких преступлений, совершенных в конце 1990 — начале 2000 годов в Витебской области.
В ведомстве уточнили, что при силовой поддержке бойцов спецподразделения «Алмаз» задержаны четверо неоднократно судимых жителей Витебска, которые являлись участниками вооруженной организованной группы.
Установлено, что фигуранты совершали грабежи, вымогательства, разбои. Кроме того, они причастны к убийству одного из охранников частного предприятия, с владельцев которого требовали деньги.
