Пять человек спасли в Ростовской области за сутки при ликвидации последствий ДТП

За пятницу пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть техногенных пожаров. На дорожно-транспортные происшествия спасатели выезжали три раза, в этих авариях удалось спасти пять человек. Всего за сутки на выездах работали 100 специалистов и 25 единиц техники.