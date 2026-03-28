Пять человек спасли в Ростовской области за сутки при ликвидации последствий ДТП

Спасатели также ликвидировали шесть техногенных пожаров, а на 28 марта запланированы 67 выжиганий.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки, 27 марта, в Ростовской области при ликвидации последствий ДТП были спасены пять человек. Это следует из ежедневного отчета о работе Главного управления МЧС по Донскому региону.

За пятницу пожарно-спасательные подразделения ликвидировали шесть техногенных пожаров. На дорожно-транспортные происшествия спасатели выезжали три раза, в этих авариях удалось спасти пять человек. Всего за сутки на выездах работали 100 специалистов и 25 единиц техники.

На 28 марта в 18 муниципалитетах региона запланировано 67 выжиганий сухой растительности.

