В ННГАСУ назвали причину схода оползня на Зеленском съезде

Эксперты ННГАСУ назвали причиной схода оползня на Зеленском съезде стремительное таяние снега. Об этом сообщает пресс-служба ННГАСУ.
Напомним, оползень на Зеленском съезде сошел 27 марта. На момент инцидента машин рядом не было, и они не пострадали. Грунт сошел с правой стороны в направлении центра города. Движение на участке ограничили. На место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда ГОЧС Нижнего Новгорода.
По словам официального представителя ННГАСУ Ильи Реушкина, естественные склоны в Нижнем Новгороде, особенно в местах развития овражно-балочной сети, издавна подвержены оползням. Весной сход грунта начинает активизироваться и связано это, в первую очередь, с активным снеготаянием.
«Растаявший снег насыщает поверхностные слои грунта и приводит к формированию поверхностных оползней — так называемых оплывин. Более опасное явление — инсеквентный (глубокий) оползень — может возникнуть, если снеготаяние совместится, например, с дождем, когда количество осадков сильно увеличивается. Тогда переувлажнение грунта происходит не только на поверхности, но и проникает достаточно глубоко в массив, что может привести к возникновению глубинного оползня», — поделился Илья Реушкин.
Визуально оползень на Зеленском съезде, по мнению эксперта, можно отнести к оплывину. Снег в этом месте начал активно таять под солнцем. Таяние снега произошло достаточно быстро, что и привело к сходу грунта.
В этом году норма осадков превышена в несколько раз по данным специализированных ведомств что и приводит к таким последствиям.
