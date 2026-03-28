В ННГАСУ назвали причину схода оползня на Зеленском съезде

Весной сход грунта начинает активизироваться и связано это, в первую очередь, с активным снеготаянием.

Источник: Нижегородская правда

Эксперты ННГАСУ назвали причиной схода оползня на Зеленском съезде стремительное таяние снега. Об этом сообщает пресс-служба ННГАСУ.

Напомним, оползень на Зеленском съезде сошел 27 марта. На момент инцидента машин рядом не было, и они не пострадали. Грунт сошел с правой стороны в направлении центра города. Движение на участке ограничили. На место происшествия выехали сотрудники аварийно-спасательного отряда ГОЧС Нижнего Новгорода.

По словам официального представителя ННГАСУ Ильи Реушкина, естественные склоны в Нижнем Новгороде, особенно в местах развития овражно-балочной сети, издавна подвержены оползням. Весной сход грунта начинает активизироваться и связано это, в первую очередь, с активным снеготаянием.

«Растаявший снег насыщает поверхностные слои грунта и приводит к формированию поверхностных оползней — так называемых оплывин. Более опасное явление — инсеквентный (глубокий) оползень — может возникнуть, если снеготаяние совместится, например, с дождем, когда количество осадков сильно увеличивается. Тогда переувлажнение грунта происходит не только на поверхности, но и проникает достаточно глубоко в массив, что может привести к возникновению глубинного оползня», — поделился Илья Реушкин.

Визуально оползень на Зеленском съезде, по мнению эксперта, можно отнести к оплывину. Снег в этом месте начал активно таять под солнцем. Таяние снега произошло достаточно быстро, что и привело к сходу грунта.

В этом году норма осадков превышена в несколько раз по данным специализированных ведомств что и приводит к таким последствиям.

Ранее на сайте Pravda-nn.ru сообщили, что опубликованы фотографии оползня на Зеленском съезде.