Курьер на электроскутере попал под колеса «Лады» в Челябинске

В Челябинске курьер на электроскутере попал в ДТП с машиной.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске днем 28 марта произошло ДТП с участием электросамоката и легковушки. Авария случилась в 13:05 у дома № 26 на улице Котина, сообщили в городской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 48-летний мужчина за рулем Lada Granta столкнулся с электроскутером Maikaolin, которым управлял 20-летний парень-курьер одной из служб доставки. В результате аварии водитель самоката получил травмы. Сейчас сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства происшествия.

— Госавтоинспекция призывает участников движения неукоснительно соблюдать ПДД. Будьте предельно внимательны на дороге, не отвлекайтесь на гаджеты и разговоры, — обратились к горожанам в ведомстве.