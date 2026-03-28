В Нижнем Новгороде задержали мужчину с наркотиками в «киндер-сюрпризе»

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции задержали 33-летнего мужчину, у которого обнаружили наркотики, спрятанные в капсуле из-под шоколадного яйца «киндер-сюрприз». Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, инцидент произошёл возле станции метро «Заречная».Полицейские остановили мужчину для проверки документов. Заметив внимание правоохранителей, он попытался выбросить из кармана кофты капсулу, в которой находились два пакетика с неизвестным веществом. Экспертиза подтвердила, что содержимое является наркотическим средством. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Кроме того, мужчину поместили под административный арест по статье о неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции.