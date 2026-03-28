Более 400 юрлиц Алматы незаконно получили лицензии в строительной сфере — АФМ

«По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ “Управление градостроительного контроля города Алматы”, через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало», — сообщили в агентстве.
В результате более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
«В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных “услуг” организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге», — говорится в сообщении.
Следствие еще продолжается, отметили в АФМ.