Более 400 юрлиц Алматы незаконно получили лицензии в строительной сфере — АФМ

АСТАНА, 28 мар — Sputnik. Алматинский департамент АФМ выявил преступную группу, которая занималась вводом в информационную систему «Е-лицензирование» заведомо ложных сведений.

Источник: Агентство по финансовому мониторингу Казахстана

«По данным следствия, с 2021 года участники преступной схемы, действуя в сговоре с сотрудниками КГУ “Управление градостроительного контроля города Алматы”, через подконтрольные компании предоставляли фиктивные данные о наличии промышленных баз, специальной техники и квалифицированных инженерно-технических работников. При этом фактическое соответствие установленным требованиям отсутствовало», — сообщили в агентстве.

В результате более 400 юридических лиц незаконно получили лицензии I категории в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

«В ходе обысковых мероприятий изъяты документы и предметы, подтверждающие незаконную деятельность. За предоставление подобных “услуг” организаторы получали денежные вознаграждения в размере от 2 млн до 5 млн тенге», — говорится в сообщении.

Следствие еще продолжается, отметили в АФМ.