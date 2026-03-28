Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хирурги из Новосибирска спасли пенсионерку с фибрилляцией предсердий

В Новосибирске во время Третьего саммита по лечению фибрилляции предсердий хирурги провели сложную операцию. Врачи НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина помогли 71-летней пациентке с тяжёлыми приступами аритмии.

Источник: НМИЦ им. ак. Е.Н. Мешалкина Минздрава России

Женщина много лет страдала заболеваниями сердца. В 2013 году ей уже проводили операцию с заменой митрального клапана и коррекцией нарушений ритма. Со временем проблема вернулась, причём приступы сопровождались кратковременной остановкой сердца и обмороками.

Медики ранее установили пациентке кардиостимулятор и назначили терапию, однако этого оказалось недостаточно. Тогда специалисты приняли решение о транскатетерной аблации — процедуре, которую редко проводят пациентам с искусственным клапаном из-за повышенных рисков.

Операцию выполнили заведующий отделением Виталий Шабанов и сердечно-сосудистый хирург Алексей Филиппенко. Вмешательство прошло успешно и стало показательным для участников саммита.

Уже на следующий день пациентка отметила улучшение самочувствия и готовится к выписке.