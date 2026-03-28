Хирурги из Новосибирска спасли пенсионерку с фибрилляцией предсердий

Женщина много лет страдала заболеваниями сердца. В 2013 году ей уже проводили операцию с заменой митрального клапана и коррекцией нарушений ритма. Со временем проблема вернулась, причём приступы сопровождались кратковременной остановкой сердца и обмороками.
Медики ранее установили пациентке кардиостимулятор и назначили терапию, однако этого оказалось недостаточно. Тогда специалисты приняли решение о транскатетерной аблации — процедуре, которую редко проводят пациентам с искусственным клапаном из-за повышенных рисков.
Операцию выполнили заведующий отделением Виталий Шабанов и сердечно-сосудистый хирург Алексей Филиппенко. Вмешательство прошло успешно и стало показательным для участников саммита.
Уже на следующий день пациентка отметила улучшение самочувствия и готовится к выписке.