Пожар в магазине автозапчастей ликвидировали в Туркестанской области

Туркестан. 28 марта. КазТАГ — Пожарные предотвратили распространение огня в магазине автозапчастей и защитили два здания в Сарыагашском районе, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: 112 KZ

«Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня и ликвидировать пожар на общей площади 170 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, возгорание произошло утром в селе Капланбек в одноэтажном магазине автозапчастей, а также в пристроенных к нему зданиях кафе и ветеринарной аптеки.

Отмечается, что пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние объекты.

В МЧС напомнили о необходимости оснащения общественных зданий системами пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.