Пожар в магазине автозапчастей ликвидировали в Туркестанской области

«Благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространения огня и ликвидировать пожар на общей площади 170 квадратных метров. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в субботу.
Как уточняется, возгорание произошло утром в селе Капланбек в одноэтажном магазине автозапчастей, а также в пристроенных к нему зданиях кафе и ветеринарной аптеки.
Отмечается, что пожарным удалось не допустить перехода огня на соседние объекты.
В МЧС напомнили о необходимости оснащения общественных зданий системами пожарной сигнализации и средствами пожаротушения.