Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Запорожской области при атаке ВСУ пострадала семья с маленькими детьми

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Семья с маленькими детьми пострадала при атаке Вооруженных сил Украины на гражданский автомобиль в селе Бурчак Запорожской области, один человек погиб. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Источник: РИА "Новости"

«Украинские боевики совершили очередное военное преступление: в селе Бурчак Михайловского муниципального округа в результате атаки БПЛА по гражданскому автомобилю пострадала семья с маленькими детьми. В машине находились двое взрослых — мужчина 1999 года рождения и женщина 2000 года рождения, а также их двое детей 2020 и 2022 года рождения. От полученных ранений, несовместимых с жизнью, женщина скончалась. Мужчина и ребенок 2022 года рождения находятся в больнице, им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он в своем канале в Max.

Балицкий добавил, что второй ребенок не ранен.

«Это не удар по военным объектам, это целенаправленное убийство мирных людей — атакована семья с двумя малышами. Семье будет оказана вся необходимая помощь», — написал он.

