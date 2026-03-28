В Сахалинской области локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 марта. /ТАСС/. Локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов в Сахалинской области, пострадавших нет. Об этом сообщило ГУ МЧС России по региону в своем канале в Max.

Источник: РИА "Новости"

«В районе села Взморье на железнодорожном перегоне Южно-Сахалинск — Поронайск локомотив пассажирского поезда сошел с рельсов. По информации, у локомотива пассажирского поезда № 6303 сошла вторая и шестая колесные пары. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов по направлениям Южно-Сахалинск — Томари, Южно-Сахалинск — Ноглики будет временно приостановлено», — говорится в сообщении.

Для проведения аварийно-восстановительных работ сформирована бригада от РЖД из городов Южно-Сахалинска и Поронайска в числе 10 человек и 2 единиц техники, добавили в ведомстве. Обстоятельства и причины произошедшего уточняются.