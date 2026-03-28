В Оренбургской области ребенок упал в реку

«Предварительно установлено, что 28 марта несовершеннолетний 2019 года рождения в ходе прогулки по берегу реки Елшанка поскользнулся и упал воду. Организованы поисковые мероприятия, на место происшествия с целью координации действий экстренных служб выехал прокурор района Арсений Мелекесов», — говорится в сообщении.