«Предварительно установлено, что 28 марта несовершеннолетний 2019 года рождения в ходе прогулки по берегу реки Елшанка поскользнулся и упал воду. Организованы поисковые мероприятия, на место происшествия с целью координации действий экстренных служб выехал прокурор района Арсений Мелекесов», — говорится в сообщении.
В Оренбургской области ребенок упал в реку
ОРЕНБУРГ, 28 марта. /ТАСС/. Ребенок упал в реку Елшанка в Октябрьском районе Оренбургской области, ведутся его поиски. Об этом сообщили в прокуратуре региона.