Главный инженер МУПа в Челябинской области работала с поддельным дипломом

В Коркино (Челябинская область) возбуждены уголовные дела об использовании поддельных дипломов руководством коммунального предприятия, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Источник: dostup1.ru

По данным региональной прокуратуры, главный инженер и начальник участка очистных сооружений канализации работали в МУП «Водоканал — Коркино» без необходимого высшего технического образования.

«При трудоустройстве в 2023 году они предъявили поддельные дипломы о высшем образовании», — прокомментировали в ведомстве.

За приобретение и использование заведомо поддельных официальных документов возбуждены уголовные дела.

Главный инженер МУП «Водоканал — Коркино» уволена по инициативе работодателя, начальник участка уволился ранее по собственному желанию.