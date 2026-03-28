Главный инженер МУПа в Челябинской области работала с поддельным дипломом

По данным региональной прокуратуры, главный инженер и начальник участка очистных сооружений канализации работали в МУП «Водоканал — Коркино» без необходимого высшего технического образования.
«При трудоустройстве в 2023 году они предъявили поддельные дипломы о высшем образовании», — прокомментировали в ведомстве.
За приобретение и использование заведомо поддельных официальных документов возбуждены уголовные дела.
Главный инженер МУП «Водоканал — Коркино» уволена по инициативе работодателя, начальник участка уволился ранее по собственному желанию.