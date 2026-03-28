В Ленобласти погиб человек во время пожара в СНТ

В Ломоносовском районе Ленинградской области в дачном поселке произошел крупный пожар, в результате которого погиб человек. ЧП зафиксировали утром 28 марта в СНТ «Лужский-1». Когда на место прибыли пожарные, огнем были охвачены одноэтажная постройка, а также теплица из поликарбоната, заполненная мусором. Площадь возгорания была значительной.
При тушении пожара спасатели обнаружили тело погибшего. Его личность сейчас устанавливается.
— При тушении пожара обнаружено тело погибшего. Личность устанавливается, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ленинградской области.
Причины возгорания выясняют дознаватели МЧС. На месте также работали сотрудники полиции.
В ведомстве напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности в садоводческих товариществах и следить за состоянием электропроводки. При необходимости нужно звонить по номеру 112.