В Ленобласти погиб человек во время пожара в СНТ

В Ломоносовском районе Ленинградской области в дачном поселке произошел крупный пожар, в результате которого погиб человек. ЧП зафиксировали утром 28 марта в СНТ «Лужский-1». Когда на место прибыли пожарные, огнем были охвачены одноэтажная постройка, а также теплица из поликарбоната, заполненная мусором. Площадь возгорания была значительной.