Директора правового департамента мэрии Сочи отправили под домашний арест

По версии следствия, к Роману Рябцеву обратился коллега из департамента с просьбой помочь в безвозмездном выделении земельного участка третьему лицу. После этого, как считают следователи, у господина Рябцева появился умысел на совершение посредничества во взяточничестве. Он потребовал передать ему 3,5 млн руб. для положительного разрешения вопроса с должностными лицами мэрии. Чиновника задержали в момент получения указанной суммы.