Пожар локализовали на стройке в Алматы

Алматы. 28 марта. КазТАГ — Пожар на строящемся административном здании локализован в Алматы, сообщает пресс-служба министерства по чрезвычайным ситуациям.

Источник: 112 KZ

«Принятыми мерами пожар локализован. Благодаря оперативным действиям пожарных подразделений не допущено распространение огня. Пострадавших нет», — говорится в сообщении в субботу.

Как уточняется, на месте пожара был создан оперативный штаб, работали два боевых участка, на тушение подано шесть водяных стволов.

Отмечается, что тушением пожара руководил начальник ДЧС Алматы Дамир Ермагамбетов.

Сообщается, что на месте происшествия были задействованы более 60 человек личного состава и около 20 единиц техники, а также организовано оцепление территории сотрудниками полиции.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на кровле трехэтажного строящегося здания на Северном кольце в Алатауском районе. Пожарные оперативно поднялись на крышу, подали водяные стволы, применяли бензорезы и задействовали автолестницы.