Легковушка загорелась после ДТП с цементовозом на Мурманском шоссе

Водитель Ford погиб на месте.

Источник: Комсомольская правда

Во Всеволожском районе Ленинградской области на Мурманском шоссе произошло смертельное ДТП. Это случилось у заправки «Роснефть» 28 марта 2026 года. По предварительным данным, легковой Ford врезался в припаркованный на обочине цементовозом КамАЗ, после чего автомобиль загорелся.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте.

— В результате ДТП водитель легкового автомобиля погиб, — сообщили в пресс-службе МЧС России по Ленинградской области.

О травмах водителя грузовика не сообщается.

На месте работали пожарные подразделения Леноблпожспас, а также сотрудники скорой помощи и ГИБДД Ленинградской области. Для проведения аварийно-спасательных работ одна из полос движения в сторону Ленинградской области была перекрыта. После этого движение восстановили.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.