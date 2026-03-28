Иванов заявил о готовности заключить досудебное соглашение со следствием

«Следствие по делу (Иванова — ред.) о получении взятки завершено, также от лица Тимура Вадимовича подано заявление в Генпрокуратуру, он готов заключить такое соглашение при условии объективной и законной оценки его действий следствием, дать показания, если обвинения во взятке ему переквалифицируют на злоупотребления должностными полномочиями», — сказал собеседник агентства.
При этом адвокат опроверг сообщения СМИ об уже заключенном досудебном соглашении между Ивановым и Генпрокуратурой.
Бывшего замминистра обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает, около двух лет он находится в СИЗО.
По делу проходят еще два фигуранта: предприниматель Сергей Бородин и руководитель «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин.
По версии следствия, Фомин оказывал Иванову, Бородину и иным лицам услуги имущественного характера в виде освобождения от обязанности оплатить товары, работы и услуги, связанные с ремонтом и реконструкцией здания.