Возраст и алкоголь: водитель повредил в Минске автомобиль и мотоцикл

МИНСК, 28 мар — Sputnik. Пенсионер повредил в одном из дворов Минска чужие автомобиль и мотоцикл, об этом сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Источник: Sputnik

Инцидент произошел у одного из жилых домов на улице Казинца — очевидцы сообщили о произошедшем в ГАИ. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции задержали 77-летнего жителя столицы, у которого были явные признаки алкогольного опьянения.

Выяснилось, что мужчина за рулем Volkswagen Golf повредил стоявший во дворе мотоцикл, а затем — автомобиль Mercedes.

«По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины выявлено 1,4 промилле алкоголя», — уточнили в УГАИ.

В результате ДТП были повреждены транспортные средства, пострадавших нет. Автомобиль нарушителя доставлен на штрафстоянку, в отношении водителя составлены административные протоколы.

В УГАИ напомнили о наказании за вождение в нетрезвом состоянии — штраф до 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на срок до пяти лет. Граждан, которые видят, что за руль садится нетрезвый водитель, просят сообщать об этом по телефону 102.