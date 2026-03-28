Возраст и алкоголь: водитель повредил в Минске автомобиль и мотоцикл

Инцидент произошел у одного из жилых домов на улице Казинца — очевидцы сообщили о произошедшем в ГАИ. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции задержали 77-летнего жителя столицы, у которого были явные признаки алкогольного опьянения.
Выяснилось, что мужчина за рулем Volkswagen Golf повредил стоявший во дворе мотоцикл, а затем — автомобиль Mercedes.
«По результатам медицинского освидетельствования в организме мужчины выявлено 1,4 промилле алкоголя», — уточнили в УГАИ.
В результате ДТП были повреждены транспортные средства, пострадавших нет. Автомобиль нарушителя доставлен на штрафстоянку, в отношении водителя составлены административные протоколы.
В УГАИ напомнили о наказании за вождение в нетрезвом состоянии — штраф до 200 базовых величин и лишение водительского удостоверения на срок до пяти лет. Граждан, которые видят, что за руль садится нетрезвый водитель, просят сообщать об этом по телефону 102.