Суд изберет меру пресечения вице-мэру Челябинска по делу на 150 млн

Заместитель мэра Челябинска подозревается в нанесении ущерба бюджету на 150 млн.

Источник: администрация Челябинска

Подозреваемым в нанесению ущерба бюджету на 150 млн рублей вице-мэру Челябинска Александру Астахову и начальнику управления ЖКХ Вадиму Храмцову планируют избрать меру пресечения 29 марта в Тракторозаводском районном суде Челябинска. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Напомним, обоих чиновников подозревают по делу о превышении должностных полномочий. По предварительным данным, речь идет о серьезном ущербе городскому бюджету — около 150 миллионов рублей. Махинации могли быть связаны с контрактом между муниципальным предприятием «ПОВВ» и частной компанией.

Александра Астахова задержали 28 марта 2026 года. В этот же день задержали и Вадима Храмцова. У подозреваемых прошли обыски как дома, так и на работе.