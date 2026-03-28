Суд изберет меру пресечения вице-мэру Челябинска по делу на 150 млн

Подозреваемым в нанесению ущерба бюджету на 150 млн рублей вице-мэру Челябинска Александру Астахову и начальнику управления ЖКХ Вадиму Храмцову планируют избрать меру пресечения 29 марта в Тракторозаводском районном суде Челябинска. Об этом сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Напомним, обоих чиновников подозревают по делу о превышении должностных полномочий. По предварительным данным, речь идет о серьезном ущербе городскому бюджету — около 150 миллионов рублей. Махинации могли быть связаны с контрактом между муниципальным предприятием «ПОВВ» и частной компанией.
Александра Астахова задержали 28 марта 2026 года. В этот же день задержали и Вадима Храмцова. У подозреваемых прошли обыски как дома, так и на работе.