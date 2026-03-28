В Екатеринбурге ищут 12-летнего подростка

В Екатеринбурге развернули поиски 12-летнего Куплевацкого Романа, который пропал 27 марта 2026 года. Подросток вышел на прогулку и до сих пор не вернулся. Информация об этом появилась в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Прорыв».
Поисками занимается отдел полиции № 2 УМВД России по Екатеринбургу.
Рост Романа составляет 148 сантиметров, телосложение нормальное. У подростка серые глаза и короткие темно-русые волосы. На момент пропажи он был одет в черные толстовку с капюшоном и кроссовки, а также в темно-серые джинсы. При себе у него была серая сумка.
Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Романа Куплевацкого, просьба сообщить об этом на горячую линию отряда: