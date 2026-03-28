Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге ищут 12-летнего подростка

В Екатеринбурге полиция ищет пропавшего 12-летнего подростка.

Источник: СРОО ДПСО «Прорыв»

В Екатеринбурге развернули поиски 12-летнего Куплевацкого Романа, который пропал 27 марта 2026 года. Подросток вышел на прогулку и до сих пор не вернулся. Информация об этом появилась в пресс-службе поисково-спасательного отряда «Прорыв».

Поисками занимается отдел полиции № 2 УМВД России по Екатеринбургу.

Рост Романа составляет 148 сантиметров, телосложение нормальное. У подростка серые глаза и короткие темно-русые волосы. На момент пропажи он был одет в черные толстовку с капюшоном и кроссовки, а также в темно-серые джинсы. При себе у него была серая сумка.

Если вы располагаете какой-либо информацией насчет местонахождения Романа Куплевацкого, просьба сообщить об этом на горячую линию отряда: +7 (900) 044−02−20, или по телефону отдела полиции № 2: +7 (343) 356−42−02. Также вы можете позвонить на единый номер 112.