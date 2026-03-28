Ричмонд
+9°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Прокуратура организовала проверку из-за подтопления села под Челябинском

В Челябинской области из-за резкого подъема уровня воды в реках начались подтопления частного сектора. Первый сигнал бедствия прозвучал из села Кайгородово в пригороде Челябинска. Руководство районной прокуратуры вместе с представителями администрации выехали на место ЧП, сообщили в надзорном ведомстве.

Источник: "Российская газета"

«Органом местного самоуправления уже принимаются меры, направленные на отвод воды, — пояснили в прокуратуре региона. — Однако в ходе проверки предстоит дать оценку действиям ответственных служб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».

Как сообщил глава Сосновского района Евгений Ваганов, вчера из-за резкого подъема уровня воды в реке Миасс оказались частично подтоплены улица Заречная и переулок Райский. В зоне подтопления оказались 22 придомовых территории. Сегодня уровень воды понизился на 10 сантиметров, повреждений жилых домов не зафиксировано.

«Ожидается дальнейшее снижение уровня, — пояснил Ваганов. — Это связано с уменьшением сброса с Аргазинского водохранилища. Однако для обеспечения безопасности в селе организован пункт временного размещения в Доме культуры. Жителя рекомендовано в случае необходимости собираться в центральной части села, откуда будет организована их доставка. На месте дежурят сотрудники МЧС».