Прокуратура организовала проверку из-за подтопления села под Челябинском

«Органом местного самоуправления уже принимаются меры, направленные на отвод воды, — пояснили в прокуратуре региона. — Однако в ходе проверки предстоит дать оценку действиям ответственных служб. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования».
Как сообщил глава Сосновского района Евгений Ваганов, вчера из-за резкого подъема уровня воды в реке Миасс оказались частично подтоплены улица Заречная и переулок Райский. В зоне подтопления оказались 22 придомовых территории. Сегодня уровень воды понизился на 10 сантиметров, повреждений жилых домов не зафиксировано.
«Ожидается дальнейшее снижение уровня, — пояснил Ваганов. — Это связано с уменьшением сброса с Аргазинского водохранилища. Однако для обеспечения безопасности в селе организован пункт временного размещения в Доме культуры. Жителя рекомендовано в случае необходимости собираться в центральной части села, откуда будет организована их доставка. На месте дежурят сотрудники МЧС».