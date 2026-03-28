Жительница Новороссийска перевела мошенникам 10 млн рублей

43-летняя местная жительница получила уведомление о якобы блокировке личного кабинета на «Госуслугах». В течение месяца ей звонили лжесотрудники Роскомнадзора, Центробанка и правоохранительных органов.
Мошенники запугали женщину уголовной ответственностью за подозрительные операции. Под убеждением аферистов она перевела все деньги на «безопасный счет».
Потерпевшая через криптообменник тремя транзакциями внесла более 10 млн рублей. Деньги конвертировались в криптовалюту.
«Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ “Мошенничество”», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.