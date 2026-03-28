На Полевском тракте восстановили движение после ДТП с четырьмя пострадавшими

В Свердловской области на 35-м километре трассы Екатеринбург — Полевской восстановлено движение после ДТП. Напомним, авария произошла 28 марта 2026 года рядом с селом Курганово. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: Opel и Chevrolet.
Из-за аварии на автодороге временно вводили реверсивное движение. Автоинспекторы регулировали поток машин.
— Движение транспорта восстановлено в полном объеме. Проведение проверки по факту ДТП продолжается, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
В результате ДТП пострадали четыре человека. Врачи осматривают их и оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.