На Полевском тракте восстановили движение после ДТП с четырьмя пострадавшими

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку по факту ДТП на Полевском тракте.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области

В Свердловской области на 35-м километре трассы Екатеринбург — Полевской восстановлено движение после ДТП. Напомним, авария произошла 28 марта 2026 года рядом с селом Курганово. По предварительной информации, столкнулись два автомобиля: Opel и Chevrolet.

Из-за аварии на автодороге временно вводили реверсивное движение. Автоинспекторы регулировали поток машин.

— Движение транспорта восстановлено в полном объеме. Проведение проверки по факту ДТП продолжается, — сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Врачи осматривают их и оказывают необходимую медицинскую помощь. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.