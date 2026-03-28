Лихачев: 163 человека эвакуировали в Россию с АЭС «Бушер»

МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Очередной этап вывоза персонала с иранской АЭС «Бушер» завершился в субботу, все 163 сотрудника, покинувшие станцию в среду, уже вернулись в Россию, сообщил глава «Росатома» Алексей Лихачев.

Источник: Reuters

«Сегодня мы завершили очередной этап вывоза персонала с Бушерской АЭС. Все 163 сотрудника, которые покинули станцию в среду, уже вернулись в нашу страну и сейчас на пути к себе домой. Весь процесс занял чуть более трех дней и прошел без происшествий», — сказал Лихачев, слова которого приводит пресс-служба «Росатома».

