Асфальт провалился на проезжей части в центре Челябинска

Сегодня, 28 марта, в Челябинске на пересечении улиц Свободы и Тимирязева произошел провал асфальта на проезжей части. Вокруг опасного участка установили ограждения и предупреждающие знаки, в ближайшее время начнутся работы по устранению провала, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.