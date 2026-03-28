Асфальт провалился на проезжей части в центре Челябинска

Опасный участок огородили.

Источник: 1obl.ru

Сегодня, 28 марта, в Челябинске на пересечении улиц Свободы и Тимирязева произошел провал асфальта на проезжей части. Вокруг опасного участка установили ограждения и предупреждающие знаки, в ближайшее время начнутся работы по устранению провала, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

«Информация передана в администрацию города и подрядчику, который обслуживает этот участок», — уточнили в ГАИ.

Водителей просят быть внимательными при проезде этого перекрестка и по возможности искать пути объезда.